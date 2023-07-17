Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de yangın bölgesini inceledi

ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı.

Karaloğlu ve Tiryaki, merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan yangınların ardından bölgeye geldi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve kurum müdürleriyle bölgede incelemelerde bulunan bakan yardımcıları köylerdeki vatandaşlarla da görüştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada gazetecilere, yangındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Hava sıcaklıklarının yüksek, nemin düşük olması nedeniyle yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için bütün vatandaşlarımızın, orman bölgesine yakın yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları için buradan çağrıda bulunuyoruz. Çanakkale'de saat 16.31’de başlayan yangın maalesef devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimiz, risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Bölgede çok sayıda ekip var. AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri burada. Vatandaşımıza destek veriyoruz. Boşalttığımız köydeki vatandaşlarımıza, Çanakkale Valiliğimiz, yurt ayarlamış olmasına rağmen vatandaşımız şehirde bulunan kendi evlerini tercih ettikleri için şu ana kadar yurda geçen de olmadı ama her türlü tedbir alınmış durumda."

Karaloğlu, diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Jandarmamız burada, Kızılay'ımız burada, AFAD'ımız burada, Kızılay gıda takviyesi yapıyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza. Şu ana kadar 14 vatandaşımız dumandan etkilenme dolayısıyla ayakta hastanelere müracaat etmiş durumda. 2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor.

Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle, uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır diye temenni ediyoruz.

Yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi maalesef. Özellikle tarımsal alanlardaki hasar tespitlerine, zarar tespitlerine inşallah yarın hemen ekipler başlamış olacak. Bölgede arpa hasadı yapılmış ama buğday tarlalarının bir kısmının hasadın yapıldığı, bir kısmının yapılmadığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu hasadı yapılmayan tarlalarda da hasarlar var. Vatandaşın hasadı yaptığı tarlalarda samanlarının zarar gördüğüyle ilgili bilgiler var. Gün doğumuyla beraber fotoğraf tam olarak ortaya çıkmış olacak. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan bu yangını da hep birlikte söndürmüş oluruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise bugün ülkenin bir çok noktasında orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.

Toplam 19 yangından 16'sının kısa sürede söndürüldüğünü anlatan Tiryaki, "3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay Belen ve Mersin Günnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibarıyla başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Yangından etkilenen köylerimiz var." diye konuştu.

Çanakkale'deki yangının önemli bir kısmının tarım ve orman arazilerinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:

"Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangını söndürmeyi bekliyoruz. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz."

Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.