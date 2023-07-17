Çanakkale'de tünelde yanan araç kullanılmaz hale geldi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu yolu üzerindeki Troya Tüneli'nde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık istikametine giden Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı aracın motor bölümünden alev çıkmaya başladı.
Sürücü Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri tünelde trafik akışını durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü.
Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.