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        Çanakkale'de tünelde yanan araç kullanılmaz hale geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 09:14
        Çanakkale'de tünelde yanan araç kullanılmaz hale geldi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu yolu üzerindeki Troya Tüneli'nde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Ayvacık istikametine giden Mert Kobak yönetimindeki 34 UA 9516 plakalı aracın motor bölümünden alev çıkmaya başladı.

        Sürücü Kobak durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri tünelde trafik akışını durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü.

        Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda yanan araç kullanılamaz hale geldi.

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