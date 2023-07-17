GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle yangının hız kazandığını, mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Kemel köyünün daha önce önlem olarak boşaltıldığını aktaran Aktaş, "Yangın bölgesindeki köylerde teyakkuzdayız. Gerek duyulursa onları da boşaltabiliriz. Boşalttığımız birkaç hane var tedbiren. Diğerlerinde de çalışıyoruz." dedi.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.