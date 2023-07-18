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        Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:36
        Çanakkale'deki orman yangınının zarar verdiği alanlar helikopterden görüntülendi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi.

        Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

        AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.

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