Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:18
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Gelibolu'dan Keşan istikametine giden Adem Gök idaresindeki 20 DE 769 plakalı otomobil, Kocaceşme köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracını yol kenarına çeken Gök, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Evreşe ve Kavakköy belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        "Bursaspor'un sesini duyun!"
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı
        Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı
        Çanakkale'de 'mangal söndüren' zamanındaki sardalya tezgahlarda
        Çanakkale'de 'mangal söndüren' zamanındaki sardalya tezgahlarda
        Çanakkale'nin "Biga Pirinci" coğrafi işaretle tescillendi
        Çanakkale'nin "Biga Pirinci" coğrafi işaretle tescillendi