Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'dan Keşan istikametine giden Adem Gök idaresindeki 20 DE 769 plakalı otomobil, Kocaceşme köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracını yol kenarına çeken Gök, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Evreşe ve Kavakköy belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.