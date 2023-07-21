Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl sonu sergisi ve belge töreni düzenlendi.

Lapseki Millet Bahçesi'nde yapılan açılış törenine, Lapseki Kaymakam Vekili ve Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü Ayhan Güler, törende yaptığı konuşmada, oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, vakfa destek sağlayanlara teşekkür etti.

Tören sergi açılışı ve yıl boyunca vakıf bünyesinde açılan kurslarda başarı gösterenlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.