Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:35
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi

        ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl sonu sergisi ve belge töreni düzenlendi.

        Lapseki Millet Bahçesi'nde yapılan açılış törenine, Lapseki Kaymakam Vekili ve Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

        Lapseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü Ayhan Güler, törende yaptığı konuşmada, oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini belirterek, vakfa destek sağlayanlara teşekkür etti.

        Tören sergi açılışı ve yıl boyunca vakıf bünyesinde açılan kurslarda başarı gösterenlere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Kartal'da iki kadını öldürmüştü! İddianame hazırlandı
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Netflix'in abone sayısı, şifre paylaşımının sona ermesiyle 'sıçradı'
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Mert Müldür derbisi!
        Mert Müldür derbisi!
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı
        Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin adli kontrolle serbest bırakıldı
        Çanakkale'de 'mangal söndüren' zamanındaki sardalya tezgahlarda
        Çanakkale'de 'mangal söndüren' zamanındaki sardalya tezgahlarda