Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:51
        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti

        ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Çardak Güreşleri'nin ağası Seyhan Arslan, 26 Ağustos'ta yapılacak güreşlere vatandaşları davet etti.

        Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan yağı pehlivan güreşlerini gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

        Bu yıl 289'uncusu yapılacak tarihi güreşlerin ücretsiz olarak izlenebileceğini ifade eden Güreş Ağası Seyhan Arslan, şöyle konuştu:

        "Ben 3 yıldır güreş ağalığı yapmaktayım. Bizler bu geleneği yaşatmak için çalışıyoruz. Güreşlerin en önemli unsuru altın kemerdir. Güreş ağası için altın kemer ise olmazsa olmazdır. Bu sahalarda anons edilirken altın kemerli güreş ağası diye anons yapılır. Bu da tabii ki bir güreş ağası için gurur verici bir durumdur. Ben geçtiğimiz yıl altın kemeri aldım fakat biz çıtayı biraz daha yukarıya taşıyarak 4. yılı da aldım ve devam ediyorum. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bu güreşlerin Çanakkale'de olması sebebiyle bizim için ayrı bir guru verici bir tablo oldu."

        Arslan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile aldıkları karar doğrultusunda Tarihi Çardak Güreşleri'nin ücretsiz olarak izlenebileceğine değinerek, tarihi güreşleri izlemek için vatandaşları Çardak'a davet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Eski Gökçeada Belediye Başkanı tahliye edildi
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
        Gelibolu'da kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı