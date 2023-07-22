Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Çardak Güreşleri'nin ağası Seyhan Arslan, 26 Ağustos'ta yapılacak güreşlere vatandaşları davet etti.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk tarihi açısından önemli bir yere sahip olan yağı pehlivan güreşlerini gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Bu yıl 289'uncusu yapılacak tarihi güreşlerin ücretsiz olarak izlenebileceğini ifade eden Güreş Ağası Seyhan Arslan, şöyle konuştu:

"Ben 3 yıldır güreş ağalığı yapmaktayım. Bizler bu geleneği yaşatmak için çalışıyoruz. Güreşlerin en önemli unsuru altın kemerdir. Güreş ağası için altın kemer ise olmazsa olmazdır. Bu sahalarda anons edilirken altın kemerli güreş ağası diye anons yapılır. Bu da tabii ki bir güreş ağası için gurur verici bir durumdur. Ben geçtiğimiz yıl altın kemeri aldım fakat biz çıtayı biraz daha yukarıya taşıyarak 4. yılı da aldım ve devam ediyorum. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bu güreşlerin Çanakkale'de olması sebebiyle bizim için ayrı bir guru verici bir tablo oldu."

Arslan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile aldıkları karar doğrultusunda Tarihi Çardak Güreşleri'nin ücretsiz olarak izlenebileceğine değinerek, tarihi güreşleri izlemek için vatandaşları Çardak'a davet etti.