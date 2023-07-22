Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkaleli devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:39
        Çanakkaleli devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut oldu

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün ailesince bağışlanan organları, Bursa'daki 5 hastaya umut oldu.

        Beyin kanaması nedeniyle 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Ertürk'ün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Ata Ertürk, babasının organlarını bağışlama kararı aldı.

        Devlet sanatçısı Ertürk'ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

        Ata Ertürk, babasının sağlığında kendisinden organlarını bağışlamasını istediğini belirterek, "Babam 'Öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla yaşamaya devam edeyim.' demişti. Ben de babamın bu isteğini yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

        Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü ise şöyle konuştu:

        "Ata Bey en doğru kararı verdi. Organ nakli bekleyen pek çok hastamızı hayata bağlayacak. Sağlığına kavuşmayı bekleyen birileri Mehmet Ertürk'ün organlarıyla yaşamaya devam edecek. Ata'nın acısı büyük biliyorum. Kendisine bu duyarlı kararından dolayı teşekkür ediyorum. Babası başkalarına can verdiği için o da yaşamaya devam edecek."

        Başhekim Op. Dr. Hasan Keser de merhum Mehmet Ertürk'e Allah’tan rahmet, ailesine de sabır dilediğini kaydetti.

        Ertürk'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısının organları 5 kişiye umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısının organları 5 kişiye umut oldu
        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti
        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti
        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Gelibolu'da seyir halindeki otomobil yandı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası