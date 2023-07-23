Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkii açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-61" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.