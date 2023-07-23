Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale Boğazında balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel KEGM ekiplerince tahliye edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:51
        Çanakkale Boğazında balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel KEGM ekiplerince tahliye edildi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.

        1915 Çanakkale Köprüsü önlerindeki seyir halindeki balıkçı teknesinde görevli personelin rahatsızlanması üzerine, tekne kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

        Teknenin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

        Buradan alınan personel Lapseki'ye getirilip 112 ekiplerine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkaleli devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut oldu
        Çanakkaleli devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısının organları 5 kişiye umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısının organları 5 kişiye umut oldu
        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti
        Çardak Güreş Ağası Arslan, vatandaşları tarihi güreşleri izlemeye davet etti
        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        AK Parti Milletvekili Gider, Çanakkale'nin coğrafi tescilli ürün sayısının artmasını değerlendirdi:
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi
        Lapseki'de SODAM'da yıl sonu sergisi düzenlendi