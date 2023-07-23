Çanakkale Boğazında balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel KEGM ekiplerince tahliye edildi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince tahliye edildi.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerindeki seyir halindeki balıkçı teknesinde görevli personelin rahatsızlanması üzerine, tekne kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Teknenin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Buradan alınan personel Lapseki'ye getirilip 112 ekiplerine teslim edildi.