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        Devlet sanatçısı Mehmet Ertürk Çanakkale'de toprağa verildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:44
        Devlet sanatçısı Mehmet Ertürk Çanakkale'de toprağa verildi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün cenazesi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verildi.

        Ertürk için öğle vakti Bayramiç'e bağlı Bezirganlar köyü camisinde cenaze töreni düzenlendi.

        Devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Ertürk, 2 gün önce beyin kanaması tanısıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmış, 66 yaşındaki Ertürk'ün beyin ölümü gerçekleşmişti.

        Oğlu Ata Ertürk'ün babasının organlarını bağışlama kararı sonrası Ertürk'ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara gönderilmişti.

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