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        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de cenaze törenine katıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de AK Parti Kadın Kolları Kurucu Üyesi Nurten Köpüklü'nün cenazesine katıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 16:58
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de cenaze törenine katıldı

        ÇANAKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de AK Parti Kadın Kolları Kurucu Üyesi Nurten Köpüklü'nün cenazesine katıldı.

        Turan, Köpüklü'nün öğle vakti Yalı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıp yakınlarına taziyelerini iletti.

        Bülent Turan, AK Parti'nin kadın kolları yapılanmasında büyük emek harcadığını ve parti teşkilatının bugünlere gelmesinde emeğinin olduğunu ifade ettiği Nurten Köpüklü'yü unutmayacaklarını belirtti.

        Köpüklü'nün cenazesi burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

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