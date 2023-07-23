Gökçeada'nın Karadenizlileri göçlerinin 50. yılını kutladı

ÇANAKKALE (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine göç eden 61 ailenin üyeleri, adaya gelişlerinin 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.

Memleketlerinden 1973 yılında Gökçeada'ya gelen aileler ilk etapta geçimlerini sağlamak için kooperatif kurup süt işledi.

Bir süre sonra bazı aileler bal ve peynir üretimine yöneldi, bazıları da devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Gökçeada'nın Karadenizlileri, adadaki iki zeytinyağı fabrikası kapanınca toplanıp zeytinyağı fabrikası kurdu. Burada zeytinyağı ve ürünlerinin üretimine başlayan aileler yıllardır gelenek ve göreneklerinden de vazgeçmedi.

Adaya geldikleri yıllarda kullandıkları daha sonra atıl durumda kalan taş değirmeni yeniden çalıştıran Çaykaralılar bu sayede Karadeniz'in vazgeçilmez mısır ununu tarlalarında atalık tohumlarla ürettikleri mısırdan elde etmeye başladı.

Bu yıl adaya gelişlerinin 50. yılını kutlayan Gökçeada'nın Trabzonlu sakinleri ilçe meydanında bulunan amfi tiyatroda bir araya geldi.

Kavurmalı pilavın ikram edildiği etkinlikte kemençe çalındı, horon vuruldu, Karadeniz ezgileri seslendirildi.

Etkinliğe katılan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada'da böyle coşkulu bir kalabalığı gördükleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çaykara'dan Gökçeada'ya gelen ailelerin yarım asırdır bu topraklarda yaşadığını dile getiren Gider, "Bu akşam Şahinkaya köyünün Gökçeada'ya gelişinin 50. yılı dolayısıyla bir program var. Tabii insanlarla birlikte olmanın, kaynaşmanın her vesilesi güzel. Biz de görüyoruz ki gerçekten coşkulu bir kalabalık var. Burada herkes Gökçeadalı, hepimiz Gökçeadalıyız. Gökçeada bizim milli onurumuz. Şahinkaya köylüleri de eminim ki kendilerine farklı yerler teklif edilse bile milli onurdan, bu milli duygudan, bu milli ruhtan dolayı Gökçeada'yı tercih ettiler. Bu tip sınır taşlarına akıncılar gerekir. Onlar da buraya bu ruhla geldiler. Hala da bu ruhla devam ediyorlar. Biz Gökçeadalıları çok seviyoruz, Gökçeadalılar da bu memleketi çok seviyorlar. Onun için de çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Gökçeada Belediye Başkanvekili Ercan İpek ise Şahinkaya köyünün adaya gelen ilk göçmen köylerden biri olduğunu belirterek, "Kendileri Gökçeada'ya çok değer katmıştır. Çok faydalı işler yapmışlardır. Tarımda, hayvancılıkta, turizmde katkıları çok büyüktür. Tabii ki bunlarla beraber Muğla'dan, Isparta'dan da gelen Bulgar göçmenleri vardır. Biga'nın Eşelek köyünden gelenler de var. Tabii ilk gelen köylerimizden biri olan Şahinkaya'nın 50. yılını hep beraber kutlamak, Gökçeada'mıza bir değer katıyor. Bu tür organizasyonları daha sık ve daha çok yapmak dileğiyle diyorum inşallah." şeklinde konuştu.

- "Artık Gökçeada bizim memleketimiz"

Gökçeada Dereköy Şahinkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Azmi Nafi Uygun da 1973 yılında adaya geldiklerinde kendisinin küçük bir çocuk olduğunu anlattı.

Burada büyüdüklerini, iş sahibi olduklarını ve yaşamaya da devam ettiklerini hatırlatan Uygun, "1973 yılında yani 50 yıl önce bugün Trabzon Çaykara Şahinkaya köyünden hüzünlü bir anı ile ağlayarak memleketimizden Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Şahinkaya mahallesine geldik. 1973 yılından bugüne 50 yıl geçti. Bugün 50. yılı Gökçeada'ya gelişimizin. Artık Gökçeada bizim memleketimiz. Gökçeada'yı çok seviyoruz. Her ne kadar memleketimiz rüyalarımızdan çıkmasa bile Gökçeada'ya sahip çıktık, Gökçeadalı olduk. Artık biz Gökçeadalıyız. Çocuklarımız da burada doğdu." ifadelerini kullandı.

Gökçeada Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Atalay ise Gökçada'ya 61 aile olarak geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz Trabzon'daki imece usulünü burada da sürdürdük. Gökçeada'da kooperatifleşmeye ile birlikte 110 üyeli bir kooperatifle birlikte organik tarımla uğraştık. Bu anlamda uğraşıyoruz. organik tarımda zeytin üretimi yaptık. Buğday ürettik. Üreticimizin balını satıyoruz. Zeytinyağı fabrikası kurduk. Adaya ekonomik girdi sağlıyoruz. Bu anlamda Gökçeada'ya kooperatif olarak büyük destek ve gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah nice 50 yıllarda faydalarımız devam eder."

Etkinliğe Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPİC) Genel Müdür Yardımcısı Yücel Atalay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan ile STK temsilcileri, oda ve borsa başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.