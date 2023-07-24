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        Çanakkale'de tünelde tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:34
        Çanakkale'de tünelde tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde bir tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesine giden Sakıp Ö. idaresindeki 10 AL 975 plakalı tır, aynı yöndeki Hüseyin Ö'nün kullandığı 17 ET 902 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Traktörün römorkunda bulunan karpuzlar ise çarpışmanın etkisiyle tünelin içine dağıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılması ve yola dağılan karpuzların temizlenmesiyle ulaşım tekrar başladı.

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