Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de iki ayda 133 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:35
        Çanakkale'de iki ayda 133 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de son iki ayda polis tarafından düzenlenen narkotik operasyonlarında 133 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 30 Mayıs-23 Temmuz'da 122 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 133 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 144 gram metamfetamin, 11 bin 712 gram esrar, 284 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 gram kokain, 117 adet sentetik ecza, 20 bin 503 adet ecstasy hap, 3 tabanca ile 19 mermi ve 20 adet pipe ele geçirildi.

        Öte yandan operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 20 kişiden 8'si tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tünelde tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Çanakkale'de tünelde tırın arkadan çarptığı traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Ticaret Borsası
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'ın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        'Yüksek sıcaklıklar arı popülasyonu ve bal verimini olumsuz etkiliyor'
        'Yüksek sıcaklıklar arı popülasyonu ve bal verimini olumsuz etkiliyor'
        Yeşim'in düşerek öldüğü Polente Burnu, kontrollü ziyarete açıldı
        Yeşim'in düşerek öldüğü Polente Burnu, kontrollü ziyarete açıldı
        Gökçeada'nın Karadenizlileri göçlerinin 50. yılını kutladı
        Gökçeada'nın Karadenizlileri göçlerinin 50. yılını kutladı