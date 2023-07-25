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        Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:07
        Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yangına kısa sürede müdahaleye başladı.

        Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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