Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Biga'ya bağlı Otlukdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangına kısa sürede müdahaleye başladı.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.