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        Biga'da çıkan yangında 30 dönüm ekili arazi zarar gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:19
        Biga'da çıkan yangında 30 dönüm ekili arazi zarar gördü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili arazi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Güleçköy ve Yeniçiftlik köyleri arasındaki kalan ve Kadir Ezgi'ye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Biga Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangında 30 dönüm ekili arazi ile tarlada bulunan 100 saman balyası yandı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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