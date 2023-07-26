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        AK Parti'li Ayhan Gider, Gökçeada'da ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:24
        AK Parti'li Ayhan Gider, Gökçeada'da ziyaretlerde bulundu

        ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gökçeada ilçesindeki ziyaretlerinde gündemi değerlendirdi.

        İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Gider, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan ile görüştü.

        Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Gider, TBMM’nin Genel Kurul çalışmalarının olmadığı günlerde Çanakkale’de vatandaşlarla buluşarak ihtiyaç ve talepleri dinlediğini söyledi.

        İki gün boyunda adada temaslarda bulunacaklarını anlatan Gider, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye’nin tehlikeli virajdan kurtulduğunu dile getirdi.

        Muhalefeti eleştiren Gider, "Zor bir seçim geçirdik. Sizlerin gayretleriyle Allah bu memleketi korudu. Bu, tek başımıza bizim başarabileceğimiz bir iş değildi. Bugün gördüklerimizden sonra bunu çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyorum. Seçimden önce biz hep söyledik. Biz Cumhur İttifakı olarak seçime gittik. Karşımızdaki ekibin kargaşasını düşünün. Bunlara karşı mücadele verdik ve çok şükür ki bugün memleketimiz kazandı." dedi.

        Yaklaşan yerel seçimlerde Gökçeada’da alınacak sonuçların da kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gider, şöyle devam etti:

        "Önümüzde bir belediye seçimi var. Bu seçimi kazanmanın yolu belli. Birlik ve beraberlik içinde seçime gitmek. Bazen soruyorlar, 'Gökçeada’da aday belli mi?' diye. Aday belli. Çok gizleyip saklamaya gerek yok. Gökçeada’da bizim adayımız, seçimi kazanacak olan aday. Bunun haricinde bütün isimler hikaye. Adayın bir özelliği var; Gökçeada’da belediyeyi kazanacak olan aday. Onun haricinde hangi isimleri duyuyorsanız yalan."

        AK Parti'de hizipçilik yaparak kavga çıkarmak isteyenlere yer olmadığını vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

        "Kavgayı çok seven insanların yeri bellidir, gidecek CHP’de yapacak. Bakın bir delege seçiminde bile ortalığı yıktılar Çanakkale’de. Onlar bu işi biliyor. Biz onların birbirine söylediklerini söylesek, ömür boyu birbirimizin yüzüne bakmayız. Çünkü biz yürekleriyle iş yapan insanlarız. Biz menfaatleriyle iş yapan insanlar değiliz. 'Şu olmazsa ben yokum' veya 'Şu olursa ben yokum' diyen arkadaş, en başta kendini evine çeksin. Biz onu dostumuz olarak bilmekten vazgeçelim. O da buranın kalabalığında görünmekten vazgeçsin. Kim ki 'Cumhur İttifakı’nın benim önüme getirdiği aday benim adayımdır' diyorsa, biz onlarla yol yürüyeceğiz."

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