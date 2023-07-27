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        Çanakkale'de barakaya çarpan tur otobüsünün sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:43
        Çanakkale'de barakaya çarpan tur otobüsünün sürücüsü öldü

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Şehitler Abidesi'ne gelenleri taşıyan tur otobüsünün barakaya çarpması sonucu şoför hayatını kaybetti.

        Bursa'nın Mudanya ilçesinden Şehitler Abidesi'ne geziye gelenleri taşıyan Adem Koçak idaresindeki 16 AZL 892 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gelibolu ilçesi Burhanlı köyü mevkisinde yol kenarındaki barakaya çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüste sıkışan şoför, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Otobüsteki yolcular sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Koçak'ın cenazesi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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