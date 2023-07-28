Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslan'a İtalya'dan uluslararası ödül

ÇANAKKALE (AA) - Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, İtalya Kültür Bakanlığı Naxos Arkeolojik Park Müdürlüğünce, uluslararası tanınırlığı olan Antik Kültürlerle İletişim Ödülü'ne (Cumunicare I'Antico) layık görüldü.

Ödül töreni, Sicilya'nın Taormina kentinde 3 Eylül'de düzenlenecek. Ülkenin kültür ve sanat alanındaki seçkin isimlerinin ve ödüle layık görülen diğer kişilerin de katılacağı törende Aslan'a, Taormina Müzesi'nde sergilenen ve mitolojik bir figür olan Silenus maskesinin, sanatçı Turi Azzolina tarafından yapılmış pişmiş toprak bir kopyası verilecek.

Prof. Dr. Rüstem Aslan, AA muhabirine, Naxos Arkeolojik Park Müdürlüğünün yıllardır geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda, antik dönem uygarlıkları kültürel mirası konusundaki bilimsel çalışmaları desteklemek ve tanıtmak amacıyla ödüller verdiğini söyledi.

Troya Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri ve destekleri, ÇOMÜ ve ana sponsor İÇDAŞ'ın destekleriyle 2014 yılından itibaren kazı başkanlığı yaptığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Destekler sayesinde hem ören yerinin korunması, ören yerinin anlaşılması ve bu süreçte ören yerinin hemen yakınında Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı muhteşem Troya Müzesi'yle ören yerinin ilişkisinin anlatılması ama aynı zamanda buradaki arkeolojik kazılar, arkeolojik kazılardaki yeni keşiflerle bütün bu süreç Troya'yı biraz daha öne çıkardı. Buradaki ekiplerimizle beraber Troya'yı layık olduğu yere getirmeye çalıştık. İtalya'daki bu önemli prestijli ödül de aslında bütün bu çalışmaların sonucu diyebilirim. Çünkü İtalya arkeolojide, kültürde ve sanatta önemli bir ülke. Bu çalışmaların İtalya'da kabul görmesi ve bizleri çok çok mutlu etti."

Aslan, ödülün açıklanmasının ardından arkeoloji dünyasından da tebrik telefonları aldığını aktardı.

Troya'daki çalışmalarla bölgenin kültürüne, tarihine layık olmaya çalıştıklarını anlatan Aslan, "Bu ödül bir anlamda bir kabul gibi hepimizi çok çok sevindirdi. Umarım Troya ve Türk arkeolojisi daha güzel ödüller almaya devam edecektir." diye konuştu.