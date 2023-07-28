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        AK Parti Gelibolu Kadın Kollarından aşure ikramı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:50
        AK Parti Gelibolu Kadın Kollarından aşure ikramı

        ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Gelibolu Kadın Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        İlçe merkezindeki aşure dağıtımına, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Serhad Sürücü, Evreşe Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Aşure dağıtımında konuşan Soyuak, "Muharrem ayı olması münasebetiyle AK Parti Gelibolu Kadın Kolları başkanlığımız tarafından düzenlenen aşure ikram gününde vatandaşlarımıza, İl Genel Meclisi Üyemiz ve yönetimimizle muharrem ayının bolluğu ve bereketi için hep birlikte aşure dağıttık." dedi.

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