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        Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:43
        Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bulunan mayın, Sahil Güvenlik ekiplerince imha edildi.

        İlçenin Çayır Plajı mevkiinde kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta hareketsiz bir cisim gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Durumun Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerine aktarılmasının ardından bölgede inceleme yapıldı.

        İncelemede cismin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 240 santimetrelik patlamamış İngiliz mayını olduğu tespit edildi.

        Mayın, çevredeki vatandaşların uzaklaştırılmalarının ardından Sahil Güvenlik ve DEGAK-5 Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerde imha edildi.

        İmha işlemlerini Bozcaada Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve polis yetkilileri de takip etti.

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