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        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 18:19
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

        Tarihi Alan sınırlarında yer alan Kilitbahir köyündeki Ağadere Şehitliği yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan 5 helikopter, karadan ise Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 dozer, 5 helikopter, 5 treylerin yanı sıra çevre belediyelere ait 4 itfaiye aracı ve 250 orman işçisiyle müdahale edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangında iki dönümlük orman arazisi zarar gördü.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bölgeye gelerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

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