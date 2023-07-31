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        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 09:53
        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-8" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

        Kıyıya getirilen 45 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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