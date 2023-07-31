Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:11
        Geleneksel Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası sona erdi

        ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

        Belediye tarafından 1996'dan bu yana düzenlenen turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki'nin yanı sıra Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular mücadele etti.

        18 erkek ve 15 kadın takımının katıldığı, 3 gün süren turnuvada 66 sporcu ter döktü.

        Turnuvada kadın takımları 28, erkek takımları ise toplam 34 maç yaptı.

        Kadınlarda birinciliği Kübra Tanrıkulu ve Medine Korkmaz, ikinciliği Naz Yılancı ve Melis Özkanca, üçüncülüğü Gözde Kılıç ve Fatma Beyaz elde etti.

        Erkeklerde ise Batuhan Cengiz Atalay ve Tarık Gül birinciliği, Nuri Şahin ve İbrahim Çadır ikinciliği, Kirill Shapovalenko ve Aleksandr Matveev de üçüncülüğü kazandı.

        Dereceye giren takımlara ödülleri Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, MHP Belediye Meclis Üyesi Derya Doğan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan verdi.

        Belediye Başkanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Başta plaj voleybol komitemiz olmak üzere hem hakemlerimize, voleybol hocalarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene 23'üncü düzenlediğimiz turnuvamızı geçen sene söz verdiğimiz gibi yeni kordonda gerçekleştirdik. Çok şükür herhangi bir sakatlık, sıkıntı yaşamadan keyifli bol seyircili bir turnuva gerçekleştirdik. Yeni yerimiz olduğu için ufak tefek eksiklerimiz olabilir bunları da düzelteceğiz. Plaj voleybol turnuvamıza katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Real Madrid'de Arda Güler şoku!
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        Geriye parçalanmış toprak kaldı
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmadı"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Çıplak sepetleme yapan şahıs tutuklandı
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…

        Benzer Haberler

        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarı...
        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarı...
        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        Çanakkale'de orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alın...
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmad...
        'Türk ordusu, Çanakkale muharebelerinin hiçbir safhasında çocuk savaştırmad...
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Z...
        Çan Belediyesi 58. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Z...
        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü pat...
        Bozcaada açıklarında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mayın kontrollü pat...