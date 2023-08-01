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        Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:13
        Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Pınardere köyünde mangal kömürü üretimi de yapılan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu bölgenin yakınında bulunan büyükbaş hayvanlar ise hızla uzaklaştı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 2 helikopterle müdahale etti.

        Hububat ekili geniş bir tarım arazisinde etkili olan yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Tarım arazisinde hasara sebep olan yangının ardından ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de olay yerine gelerek konuya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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