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        Lapseki Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:03
        Lapseki Belediyesi vatandaşlara aşure ikramında bulundu

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, belediye tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

        Belediye hizmet binası ve Çarşı Meydanı'nda öğle namazı sonrası Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin tarafından vatandaşa aşure dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, muharrem ayı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu sene de aşure dağıttıklarını söyledi.

        Yılmaz, 5 bin kişilik hazırladıkları aşureyi belediye binası önünde ve Çarşı Meydanı'nda ikram ettiklerini belirterek, "İnşallah aşurenin zenginliği, ülkemizin tadı ve bereketi olsun. Muharrem ayının ve aşure gününün ümmete birlik, beraberlik, huzur ve mutluluk getirmesini Rabb'imden diliyorum." dedi.

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