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        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 08:51
        Kuzey Ege'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

        Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

        Kıyıya getirilen 80 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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