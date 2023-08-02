Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda deniz ve kıyı temizliği yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyünde, denizlerdeki kültürel ve doğal mirasın korunmasında farkındalık oluşturulması temizlik etkinliği düzenlendi.

Çanakkale Valiliğinin de destekleriyle organize edilen deniz ve kıyı temizliği kapsamında sabah saatlerinde sahilde toplanan katılımcılar, Kilitbahir Balıkçı Barınağı ve Kilitbahir Kalesi önündeki çöpleri toplayıp görevlilere teslim etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden gelen 42 dalgıç da suya girerek çöpleri çıkardı.

Etkinliğe katılan Vali İlhami Aktaş, gazetecilere, hem kıyıda hem de deniz altında aşırı kirlenmenin olduğu bölgelerin bulunduğunu söyledi.

Bunların temizliği anlamında farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşleri Emine Erdoğan hanımefendi başkanlığında tüm dünyaya örnek olmuş Sıfır Atık Projesi yürütülüyor. Bu projede ülke olarak önemli bir ilerleme de sağladık. İlimizde de bu ciddi bir şekilde uygulanıyor. Tüm hedefimiz onun tamamen uygulanması. Sıfır Atık Projesi'nde yüzde 100 başarıya ulaştığımız zaman da bu tür çöp toplama faaliyetlerinde de gerek kalmayacak. Önemli olan bunların zaten toplanması değil, çöpü üretmemek, çöpü atmamak."

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Gelibolu Yarımadası'nın dünyanın en önemli su altı parklarından olduğunu vurguladı.

Temizlik faaliyetine destek olan kişi ve kurumlara teşekkür eden Kaşdemir, "Gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre, daha temiz bir deniz bırakmak mecburiyetindeyiz. Halkımızın her geçen gün daha da bilinçlendiğini, çevreye daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Daha temiz bir dünya, temiz bir çevre, temiz bir Çanakkale için hep beraber kol kola, omuz omuza, yürek yüreğe bu farkındalığı, bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Etkinliğe, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.