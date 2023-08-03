Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.