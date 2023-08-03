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        Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:33
        Çanakkale açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botta 57 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı mobil radarı "MORAD-8", Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

        Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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