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        ÇOMÜ'de "Sivil Toplum Akademisi" kurulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:00
        ÇOMÜ'de "Sivil Toplum Akademisi" kurulacak

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü arasında "Sivil Toplum Akademisi" kurulmasına ilişkin protokol imzalandı.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Mustafa İspirgil, ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu katıldı.

        Protokol imza töreni sonrası konuşan Turan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ÇOMÜ arasında güzel bir çalışma yapıldığını söyledi.

        Bu çalışma nihayetinde yapılan protokolle beraber bundan sonra Çanakkale'deki birçok sivil toplum örgütünün üniversitedeki akademi aracılığıyla eğitiminin sağlanacağını ve standartlarının yükseltileceğini ifade eden Turan, "Bu akademinin hem Çanakkale'mize hem de derneklerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

        Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Sivil Toplum Akademisi" kurulması planlanlanan protokol kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının insan kaynağı kapasitelerini artırmak, sivil toplum mevzuatı, gönüllülük ve sosyal girişimcilik konular başta olmak üzere sivil topluma yönelik güncel konularda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bilgi seviyelerini geliştirmek ve profesyonel çalışan kişi sayını artırmak amaçlanıyor.

        Akademide, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, üniversite öğrencilerine ve sivil toplum alanında çalışmak veya gönüllü olmak isteyen tüm vatandaşlara yönelik, 4 hafta süre ile uzaktan eğitim yoluyla sertifikalı eğitimler verilmesi, eğitim sonunda yapılacak sınavı başarı ile tamamlayanlara, sivil toplum akademisi sertifikası verilmesi hedefleniyor.

        Ayrıca akademide, STK’lar İçin Proje Yönetimi ve Proje Yazma Teknikleri, STK’lar İçin Organizasyon Yönetimi, İletişim ve Strateji Planı Oluşturma, STK’lar İçin Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları, STK’larda Gönüllü ve İnsan Kaynakları Yönetimi, STK’lar İçin Hukuki Çerçeve ve STK’lar İçin İletişim Becerileri ve Sosyal Medya Yönetimi dersleri verilecek.

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