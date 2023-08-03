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        AK Parti'li Ayhan Gider'den Disney+ platformuna "Atatürk" dizisi tepkisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:31
        AK Parti'li Ayhan Gider'den Disney+ platformuna "Atatürk" dizisi tepkisi

        ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına tepki gösterdi.

        Gider, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin tarihin hiçbir safhasında soykırım gibi acınası bir yönteme başvurmadığını belirtti.

        Türklerin, düşmanına dahi aman dileyince merhamet edecek asalete sahip olduğunu vurgulayan Gider, şunları kaydetti:

        "Hem şanlı tarihimiz hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, garez dışında hiçbir argümanı olmayan diaspora ve küresel kapitalizmin temsilcisi Disney başta olmak üzere, diğer kötü ağızlara malzeme edilmeyecek kadar temizdir. Tehcir sürecinde, Çanakkale’de destan yazmakla meşgul olan Mustafa Kemal Atatürk’ü, yaşanmamış kirli bir olayla ilişkilendirmeye çalışanlara milletimiz tepkisini gösterecektir. Umuyoruz ki mevcut İstanbul İl Başkanı dahi Türkleri soykırımcı ilan eden CHP'nin Genel Başkanı da bu kez milletimizin yanında durmayı başarıp tepkisini gösterebilir. Bu olayın milli birliğimizin pekişmesinde daha da yönlendirici olacağını ve cevabımızı milletimizi oluşturan tüm unsurlarımızla vereceğimizi dünyanın bilmesi gereklidir."

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