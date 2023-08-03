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        Çanakkale'de sıcak hava etkili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:37
        Çanakkale'de sıcak hava etkili oldu

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve bazı ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları bunalttı.

        İl merkezinde öğleden sonra iyice artan hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaştı, nem yüzde 63 ölçüldü.

        Lapseki ilçesinde ise sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azaldı.

        Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği ilçede, sıcak ve nemden bunalanlar deniz kenarındaki çay bahçelerinde serinlemeye çalıştı.

        Bazı iş yerlerinde ise esnaf, serinlik için dükkanlarının önlerini suladı.

        İlçe sakinlerinden Murat Gezer, AA muhabirine, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve gölge alanları tercih ettiklerini söyledi.

        Son dönemde en sıcak günlerden birini yaşadıklarını belirten Gezer, "Hava bugün çok sıcak gerçekten. Zaten sokaklar bomboş. Kimse evden çıkmıyor." dedi.

        Esnaf Halil Akgün de gayrimenkul danışmanlığı yaptığını, sıcak havanın işlerini etkilediğini anlattı.

        İlanlarını görerek gelenleri sıcak hava nedeniyle gezdirmekte zorlandıklarını ifade eden Akgün, bu nedenle yer gösterme işlemini bilgisayar üzerinden yaptıklarını sözlerine ekledi.

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