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        KEGM, Çanakkale Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:33
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        KEGM, Çanakkale Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Çanakkale Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında, denizden acil hasta nakli konusunda protokol imzalandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende, acil hasta nakilleriyle ilgili KEGM'in Çanakkale'deki acil müdahale botlarının kullanımına ilişkin protokole imza atıldı.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Kıyı Emniyeti botlarının kullanılması ile acil vakalarda hastaların intikalinin daha hızlı sağlanacağını belirterek, imzalanan protokolle sağlanacak hizmetin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törene, KEGM Çanakkale Müdürü Kaptan Ogün Çevik ile İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk katıldı.

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