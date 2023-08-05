Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.
Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.