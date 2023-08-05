Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.

        Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de "Ayçiçeği Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
        Çanakkale'de "Ayçiçeği Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
        Çanakkale´de 27  kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale´de 27  kaçak göçmen yakalandı
        'Kaşıklı Dede Yatırı'nın tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı
        'Kaşıklı Dede Yatırı'nın tarihi Osmanlı mezarlığı olduğu ortaya çıktı
        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama
        KEGM, Çanakkale Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
        KEGM, Çanakkale Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında protokol imzalandı