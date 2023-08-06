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        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 19:27
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        Eceabat'ta yaşanan gıda zehirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Eceabat Gençlik Konukevinde yaşanan ve 64 kişinin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Ayhan Gider, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Eceabat Gençlik Konukevimizde yaşanan toplam 64 kişinin etkilendiği gıda zehirlenmesi ile ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, sonucuna göre gerekli işlemler net bir kararlılıkla tesis edilecektir. Bu süreçte uyumlu bir koordine ve devlet ciddiyeti ile hareket ederek, yaşanan olumsuzluğun en az zararla atlatılmasını sağlayan, incelemeye esas doğru verileri toplayan İl Gençlik ve Spor, İl Sağlık ve İl Tarım Orman Müdürlüklerimizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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