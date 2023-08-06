Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü Çimentepe Yangın Gözetleme Kulesi'nden bildirilen Eceabat'a bağlı Kumköy köyü civarındaki orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine, 2 helikopter, 7 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
Orman alanından başlayan yangının, düşük nispi nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimine girmesi üzerine çevre ekipler de bölgeye yönlendirildi.
Yaklaşık 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.