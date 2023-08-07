Çanakkale'de 60. Uluslararası Troia Festivali düzenlenecek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ilki 1963 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Troia Festivali'nin bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilecek.

Çanakkale Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 60. kez düzenlenecek olan Uluslararası Troia Festivali kapsamında müzikten sergiye, tiyatrodan atölyelere, spor etkinliklerinden çocuk aktivitelerine kadar çok sayıda etkinlik yapılacak.

Troia Antik Kenti'nde 10 Ağustos'ta resmi açılışı yapılacak olan festival kapsamındaki etkinlikler; Belediye Binası Meydanı, Özgürlük Parkı, Amfi Tiyatro, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası, Halk Bahçesi, Barış Kordonu başta olmak üzere kentin bir çok noktasında düzenlenecek.

Açılışta, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a, kardeş kent Osnabrück Belediyesi'nden gelecek delegasyon tarafından "Möser Madalyası" takdim edilecek.

Nükhet Duru, Kalben, Ceylan Ertem, Meltem Cumbul, Hüsnü Arkan, Can Gox, Metin Özülkü ve Orkestrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın'ın konser vereceği festival, 13 Ağustos'ta sona erecek.