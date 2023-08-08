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        Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada yüzdüler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 13:34
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        Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada yüzdüler
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        ÇANAKKALE (AA) - Açıksu yüzücüleri Bengisu Avcı ve Murat Öz, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada tandem (ikili) yüzerek geçti.

        Murat Öz, Dünya Açıksu Yüzme Federasyonu tarafından tanınan 3 parkuru tamamlayarak "Triple Crown" ünvanını elde etmek için son ayak olan ABD'deki Catalina Kanalı'nı geçmek için eylülde yola çıkacak.

        Bengisu Avcı ise Oceans 7 parkurlarını yüzerek geçen ilk Türk olma yolunda 3 parkuru geride bırakarak, bunu şimdiye kadar başarabilen ilk Türk kadın sporcu unvanına sahip oldu. Avcı, 4. parkuru için antrenmanlarını Çanakkale'de sürdürüyor.

        Avcı ve Öz, güçlü akıntıları ve rüzgarları ile bilinen Gökçeada'da, hava şartlarının elverişli olduğu 5 Ağustos günü saat 15.30'da yüzmeye başladı. Sporcular, Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada tamamlayı başardı.

        Munci Öz kaptanlığındaki tekne eşliğinde yüzen sporcuları Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran gözlemlerken, teknede bulunan Yasemin Altıntaş, Emrah Nikerel ve antrenör Egor Tropeano her 45 dakikada bir sıvı gıdalarla besleyerek destek oldu.

        Sporcular, 15 derece sıcaklıktan 28 dereceye kadar olan sularda, akıntılara ve hava şartlarına karşı hazırlanmak için Çanakkale'de yaz kış antrenmanlarına devam ediyor.

        Bu sene haziran ayında ABD'nin New York şehrindeki Manhattan Bölgesi'nin etrafını da yüzerek geçen sporcular, 48 kilometrelik bu parkuru 8 saat 19 dakikada katederek Türkiye rekoru kırdı.

        - Murat Öz: "Türkiye'nin mavi denizlerine borcumuz var"

        Murat Öz, yaptığı açıklamada, "Yurt dışına gidiyoruz, dünyayı geziyoruz yeni parkurlar için ama bizim bu antrenmanları yaptığımız, bizi yetiştiren, bugünlere gelmemizi sağlayan Türkiye'nin mavi denizlerine borcumuz var. Onu ödemek ve tanıtmak istiyoruz. Bu denizler bizim için çok önemli. Benim için bu yüzüşün değerli olan kısmı buydu." diye konuştu.

        Bengisu Avcı da profesyonel yüzücüler olarak bu güzel denizlerde yüzebildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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