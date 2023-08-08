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        Lapseki'de kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:15
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        Lapseki'de kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı.

        Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Lapseki'nin her geçen gün değiştiğini ve gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

        Lapsekili vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bugün yeni bir projeyle Lapsekililerin karşısındayız. Bugün kazmayı vurduk. İnşallah en kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Lapseki'nin ihtiyacı olan hem kapalı hem açık düğün salonunu Lapsekililerin hizmetine sunmak istiyoruz. 7 bin 500 metrekarelik alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün karşısında. 700 metrekarelik kapalı alanın içinde yemekhane olacak. Yaz günlerinde düğün yapılabilmesi için 600 metrekarelik alan var ve ön tarafı deniz. Burası, kapalı ve açık düğün salonuyla, sahiliyle, kafesiyle, 60 araç kapasiteli otoparkıyla çok güzel bir tesis olacak."

        Program, temele ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.

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