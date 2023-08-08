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        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:45
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        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü
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        ÇANAKKALE (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda partisince Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

        Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ni ve temsili şehitlikleri ziyaret ettikten sonra Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda partililer ve anma etkinliğine katılanlarla bir araya gelen Özdağ'ın eline, partisinin Adana İl Teşkilatı üyelerince asker kınası yakıldı.

        Ümit Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Gelibolu Yarımadası'nın tarihteki önemine dikkati çekti.

        "Bu topraklara gece kulağını koyanların, şehitlerin kalp atışını duyabileceğini" belirten Özdağ, şöyle devam etti:

        "Burası Çanakkale, çünkü metrekarede sadece 6 bin mermi yok, aynı zamanda Türk askerinin kanı var. Biz bu coğrafyada, kendi cenaze namazını kılan Türk askerinin savaştığı yerde, Çanakkale'de siperlerdeyiz. Türk askerinin muhteşem direnişi karşısında İngiliz emperyalizminin 'Dağlar Türk doğuruyor' diyerek paniğe kapıldığı ve sonunda yenilerek çekilmek zorunda kaldığı yerdeyiz. Çanakkale geçilmedi ve Çanakkale geçilmeyecek."

        Özdağ, 57'nci Alay'a, Çanakkale ve İstiklal Harbi şehitlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaşatma sözü verdiklerini dile getirdi.

        Gençlerden umutlarını yitirmemelerini isteyen Özdağ, "Eğer Atatürk'ü gerçekten seviyor ve inanıyorsanız umudunuzu yitirmeye hakkınız yok. Çünkü umutsuz durum yoktur. Atatürk'ün mücadelesini veren gençlik umutsuz olamaz, muhakkak kazanacaktır. Asla mücadeleden vazgeçmeyin. Mücadeleden vazgeçmeyi aklınızdan geçirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

        Konser ve tiyatro gösterisinin sunulduğu etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.

        Özdağ ile katılımcılar, geceyi etkinlik alanında kurulan çadırda geçirdikten sonra sabah saatlerinde 57'nci Alay Şehitliği'nden Conkbayırı'na yapılacak "Zafer Yürüyüşü"ne katılacak.

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