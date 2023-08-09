Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gelecek yıl yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin, "Zafer Partisi tek başına Türkiye'nin her yerinde seçimlere girmek üzere hazırlıklarını yapıyor." dedi.

        Özdağ, Çanakkale'de bir kahvaltı ve yemek salonunda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerle ilgili çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve kadrosunun şu ana kadar 45'in üzerinde ili gezdiğini belirten Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zafer Partisi tek başına Türkiye'nin her yerinde seçimlere girmek üzere hazırlıklarını yapıyor. Zafer Partisinin belediye başkanlarını seçen ilçeler ve iller, işgalci teröründen kurtulacaklar. Çünkü Zafer Partisine oy verdiğiniz takdirde yaşadığınız ilçede veya ilin belediyesinden, sığınmacılara ve kaçaklara ekonomik destek verilmeyecek. Biz bu parayı Türk halkı için harcayacağız. Zafer Partisini belediye başkanlığına getirirseniz, ilinizde veya ilçenizde sığınmacıların açtığı dükkanlara müsaade etmeyeceğiz. Yeni dükkan açılmayacak, ruhsatsız açılanların tamamı kapatılacak, ruhsatlı açılanlar da yoğun bir denetim altına alınacak."

        Belediye memurlarını, zabıtayı güvenlik istihbaratı konusunda görevlendireceklerini anlatan Özdağ, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bütün belediyelerin spor okulu açacağını ve her tesisin başına belediyede istihdam edilecek atanamayan öğretmenlerden görevlendirme yapacaklarını kaydetti.

        Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladıkları protokole ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

        "28 Mayıs'ta seçimleri kazansaydı Kemal Bey, Zafer Partisi 3 bakanlık alacak mıydı? Alacaktı. İçişleri Bakanlığı bunlardan bir tanesi miydi? Evet. Konuşmaya gerek yok, durum ortada açık. Kemal Bey de zaten 'Ben böyle bir protokol imzalamadım' demiyor, 'İmzaladım' diyor. İkimizin arasında 28'ine kadar kalması kaydı vardı. Biz de 28'ine kadar, bunun yanlış olduğunu bilmemize rağmen Kemal Bey'e bir tane ekstra oy getirmeyen ama birçok oy kaybetmesine neden olan ortaklarının baskısından dolayı açıklamadık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'

        Benzer Haberler

        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Lapseki'de kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı
        Lapseki'de kapalı ve açık düğün salonunun temeli atıldı
        Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada yü...
        Anzak Koyu'ndan Gökçeada'ya 30 kilometrelik mesafeyi 10 saat 36 dakikada yü...