AK Parti Milletvekili Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıldönümünü kutladı.

Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, Türk Ordusu'nun kudreti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası ile harmanlanan Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıldönümü vesilesiyle şanlı milletin elde ettiği zaferi kutladığını belirtti.

Tarih sahnesinin vazgeçilmez bir unsuru olan necip milletin, tarihin her döneminde elde ettiği kazanımlardan mahrum bırakılmak istendiğini, bunun için defalarca karşısında cihan bir araya gelmiş olmasına rağmen, her defasında zorlu cenderelerin içinden çıkmasını bildiğini ifade eden Gider, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, kendisinden önce kurulan 16 büyük Türk İmparatorluğunun mirasçısıdır. Binlerce yıldır devlet ve mazisi devlet olmasından çok daha eskiye dayanan bir ordunun temsilcisi olan milletimizi, dün olduğu gibi bugün de yarın da hiçbir kuvvet yıldıramayacaktır. Her zorlu dönemeçte birlik olma becerisi ve içinden güçlü bir lider çıkarma kabiliyeti ile Türk Milleti, sarsılmaz bir iradenin vücut bulmuş halidir.

Bu şanlı zaferin yazıldığı toprakların bir ferdi olarak, Anafartalar Zaferi’nin kazanılması yolunda fikirleri ve cesareti ile ordumuza ve ulusumuza önderlik yapan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum."