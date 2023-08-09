Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında lastik bot içinde 127 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 32 kişi karaya çıkarıldı.

        Aynı ilçedeki bir başka ihbar üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "KB-20" tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-7" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-66" tarafından hareketli lastik bot durdurularak içindeki 33 kişi karaya çıkarıldı.

        Olay ile bağlantılı olarak Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan takip neticesinde karada 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılarının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı (2)
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı (2)
        AK Parti Milletvekili Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü k...
        AK Parti Milletvekili Gider, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü k...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de konuştu:
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı
        Ümit Özdağ, Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü
        Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü