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        Çanakkale'de 60. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:15
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        Çanakkale'de 60. Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı yapıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesince bu yıl 60'ncısı düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

        Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin 60'ncı yılında katılımcıları bu büyülü atmosferde, Troya'nın bağrında ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin yarısından fazla bir süredir bu festivalin kutlandığını, krizler, salgınlar, darbeler engellese de 60 yıldır bu heyecanın yaşandığını, yaşatıldığını belirten Gökhan, "Kültürle, sanatla bir kentin kalkınması için yola çıkan, bugün ne yazık ki hiçbiri hayatta olmayan festivalimizin kurucu kahramanlarını saygıyla anıyorum. Onlara bu şehre böylesine büyük bir miras bıraktıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

        Festivalde daha sonra, "Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü", 2015 yılında Uğur ve Murat Bostancıoğlu kardeşler tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Kazdağı Müzesi'ne verildi. Murat Bostancıoğlu'na ödülü, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan takdim etti.

        "60. Uluslararası Troia Festivali Afiş Yarışması"nda birincilik ödülü Şeyma Altın'ın, mansiyon ödülü ise Rumeysa Topuz'un oldu.

        Çanakkale Belediyesinin Almanya'daki kardeş kenti Osnabrück Belediyesinin Başkanı Katharina Pötter, Belediye Başkanı Gökhan'a barışa, farkındalığa, demokratik değerlere, kültürlerarası etkileşime ve her iki şehrin ilişkilerine sunduğu katkılardan dolayı Möser Madalyası'nı verdi.

        Festivalin açılış programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinin müzik dinletisiyle tamamlandı.

        Kentin birçok noktasında gerçekleştirilecek festival etkinlikleri 13 Ağustos'ta sona erecek.

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