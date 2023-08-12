Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kaşdemir'den göreve yeniden atanmasına ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaşdemir'den göreve yeniden atanmasına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı görevine yeniden atanan İsmail Kaşdemir, tarihi alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için çalışacaklarını bildirdi.

        Kaşdemir, görevine yeniden atanması vesilesiyle yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde, çalışma arkadaşlarıyla bu müstesna topraklara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

        Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok çalışacaklarını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Tarihi alanı dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Türk milletinin ortak değeri olan, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Çanakkale'nin kahraman ve muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman Mehmetçiklerimizi daha çok hatırlayacağız ve onların büyük fedakarlıklar içeren destansı mücadelelerini daha çok anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Milli Mücadelemize ve Cumhuriyet'imize giden yolun Çanakkale'de başladığını daha çok anlatacağız. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını ve bu toprakları bize vatan yapanları daha çok anlatacağız. Çanakkale'nin ortak değerimiz, milletimizin kalbi ve manevi başkentimiz olduğunu daha çok vurgulayacağız. İnşallah bir gün, Çanakkale'mizi, tarihi alanı görmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalmayacak ve yüzbinlerce yabancı ziyaretçi tarihi alana ve Çanakkale'ye gelecek."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        1000 liralık alacak verecek tartışmasında iki kurşun!
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Fred, İstanbul'a geliyor
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Sahile kırmızı bayrak çekildi! Bir kentte denize girmek yasaklandı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        Şehit Eren Bülbül'ün ailesiyle horon görüntüsü büyük ilgi çekti!
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyor
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Galatasaray sezonu Kayseri'de açacak
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Taksicilerin lambaları akıllanmadı
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        15 unutulmaz perili ev filmi
        15 unutulmaz perili ev filmi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki 'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyo...
        Çanakkale'deki 'Çakmak Hattı' koruganları 2. Dünya Savaşı'ndan izler taşıyo...
        ÇANAKKALE'DE APARTMANIN 5'İNCİ KATINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI  
        ÇANAKKALE'DE APARTMANIN 5'İNCİ KATINDA PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI  
        Çanakkale'de apartmanın 5'inci katında patlamanın ardından yangın çıktı
        Çanakkale'de apartmanın 5'inci katında patlamanın ardından yangın çıktı
        Çanakkale'de yangın çıkan ev zarar gördü
        Çanakkale'de yangın çıkan ev zarar gördü
        2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu yapıldı
        2. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu yapıldı
        Yunan unsurlarının motorunu söküp geri ittiği bottaki 63 göçmen kurtarıldı
        Yunan unsurlarının motorunu söküp geri ittiği bottaki 63 göçmen kurtarıldı