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        289. Çardak Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan yarışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 08:35
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        289. Çardak Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan yarışacak
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde 26 Ağustos'ta yapılacak 289. Çardak Yağlı Güreşleri'ne, 40'ı başpehlivan olmak üzere 600 pehlivan katılacak.

        Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Tarihi Çardak Güreşleri Ağası Seyhan Arslan, eski güreş ağası Ahmet Açar ile güreşler öncesi Tarihi Han'da basın toplantısı düzenledi.

        Belediye Başkanı Semerci, aldıkları karar doğrultusunda güreşlerin bu yıl ücretsiz olacağını belirterek, tüm halkı davet etti.

        Seyhan Arslan da Cumhuriyetin 100. yılında organize edecekleri güreşlere, 40'ı başpehlivan olmak üzere 600 pehlivanın katılacağını belirtti.

        Cumhuriyetin 100. yılında Çardak'ta güreş ağası olarak er meydanına çıkmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Arslan, "Çardak güreşleri Türkiye genelinde ilk üçte yer alıyor. Güreşler, 289 yıldan beri Boğaz'ın kenarında, Türkiye'nin tek doğal çim sahasında yapılıyor." dedi.

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