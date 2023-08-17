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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:04
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

        Tepeköy köyü Çınaraltı mevkisindeki ayini, Kanada Metropoliti Sotirios Athanassoulas yönetti.

        Athanassoulas, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile despot papazların dua ettiği ayine katılanlara ekmek dağıtıldı.

        Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Kanada Metropoliti Athanassoulas, katılımcılara hitap etti.

        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da yer aldığı programda, Gökçeada ve ilçe dışından gelen Hristiyan Ortodokslar hazır bulundu.

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