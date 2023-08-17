Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        "Marmara'yı Haritalamak" atölyesi Gelibolu'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Marmara'yı Haritalamak" atölyesi Gelibolu'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin ilk ulusal kent forumu olan Marmara Urban Forum kapsamında uzman ve akademisyenler, "Marmara'yı Haritalamak" adlı bölgesel araştırma atölyesi için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldi.

        Marmara Belediyeler Birliğinin, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisiyle uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlenen forum kapsamında düzenlenen 4 günlük saha gezisinin ilk durağında katılımcılar, Gelibolu Belediyesinin konuğu oldu.

        Foruma katılan 16 kişiden oluşan çalışma grubuna, Gelibolu Belediyesinin yöneticilerince ilçeyle ilgili sunum yapılarak bilgi verildi.

        Çanakkale şehir merkezini, Troya Müzesi ve ören yerini gezen çalışma grubu üyeleri, yarın Çan, Biga Lapseki ilçelerine gidecek, 19 Ağustos'ta şehir merkezinde atölye çalışması yapacak, 20 Ağustos'ta ise Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kavgada bıçaklanan genç öldü
        Çanakkale'de kavgada bıçaklanan genç öldü
        AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi açıldı
        AKUT Çanakkale Ekibi Kepez Operasyon Merkezi açıldı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı
        289. Çardak Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan yarışacak
        289. Çardak Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan yarışacak
        Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gökçeada'ya ziyaret
        Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Gökçeada'ya ziyaret
        Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı
        Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı