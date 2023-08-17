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        Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 22:11
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        Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 42 yabancı uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

        Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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